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Бизнес не заметил улучшения ситуации на таможне
11:41 28.08.2018 |
36,2% опрошенных представителей бизнеса утверждают, что недовольны качеством таможенных услуг и профессионализмом лиц, с которыми они взаимодействуют на таможне. 58,6% считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне. Такие данные были получены в ходе определения Таможенного индекса Украины с января по август 2018 года.
По итогам исследования, Таможенный индекс опустился до 2,91 по сравнению с 3,05 балла во втором полугодии 2017 года.
"Показатели индекса снижаются. Хотя некоторые сдвиги имеют место, бизнес ожидает старта активных действий и реальных реформ. Оттягивание процессов может еще больше осложнить ситуацию. К тому же, без качественных изменений страна теряет возможности для развития", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.
По словам представителей бизнеса, критически важным является упрощение и ускорение таможенных формальностей, предсказуемость и понятность процедур. Кроме того, оптимизация прохождения фитосанитарного, экологического и радиологического контроля.
Как отмечают в ЕБА, с февраля применение системы "единого окна" стало обязательным при импорте товаров. По полученным результатам, в первом полугодии количество компаний, которые используют систему "единого окна" составило 91,4%, а во втором полугодии 2017 года только - 79%.
В то же время, только 37,7% довольны работой "единого окна". Еще треть (32,1%) не определились. Поэтому актуальным является вопрос устранения недостатков в работе системы, считают в ЕБА.
В Таможенном комитете ЕБА отметили, что из-за непредвиденных задержек в прохождении таможенных процедур сейчас предприниматель не может планировать свою долгосрочную деятельность. "Это реальная проблема, особенно для крупного и среднего бизнеса. Бизнес-сообщество надеется, что вопрос удастся урегулировать максимально оперативно и уже осенью будет принят законопроект №7010 относительно "единого окна". Ведь его ключевая цель - уменьшить время таможенного оформления товаров и сделать таможенный контроль более эффективным", - заявляют в ЕБА.
Справка. Исследование включает три ключевых тематических блока - коррупция, качество таможенных услуг, работа "единого окна". Индекс измеряется два раза в год. Отметка три считается нейтральной. Максимальная оценка составляет 5 баллов. В исследовании приняли участие 58 экспертов.
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