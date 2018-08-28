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Потребление бензинов и ДТ в июле выросло на 5,6% — Госстат
10:59 28.08.2018 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в июле 2018 г. составило 684,5 тыс. т, что на 5,6% (на 36,6 тыс. т) больше результата июля прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
При этом в январе-июле 2018 г. потребление топлива составило 3,76 млн т, что на 0,6% (на 21,9 тыс. т) меньше чем в январе-июле 2017 г.
Промышленное потребление ДТ в июле увеличилось на 13,7% - до 419,9 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-1,9%) и составило 47,8 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в июле 2018 г. увеличилась на 4,5% до - 100,5 тыс. т, продажи бензинов сократились на 12,3% - до 116,3 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине в июле сократилось на 10% - до 164,1 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 11,8% - до 520,4 тыс. т.
Как сообщал enkorr, суммарное потребление топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.
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