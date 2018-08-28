Рева: Размер субсидий на следующий год будет напрямую зависеть от цены на газ

На оплату субсидий до конца года может понадобиться дополнительно около 7 млрд грн. Об этом в "Вечернем прайме" на "112 Украина" сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"У нас просчитаны различные варианты. Даже негативный сценарий тоже нами просчитан. Не более 7 млрд грн до конца текущего года (потребуется на субсидии при худшем исходе)", - отметил Рева.





Сообщается, что сейчас потребности в дополнительных средствах нет.

"Сегодня еще не все средства государственного бюджета, около 55 млрд грн из (выделенных) 71 млрд, использованы на субсидии", - сообщил министр социальной политики.

Он добавил, что размер субсидии в следующем году будет зависеть от цены на газ.

По информации Ревы, в летний период, когда нужно было переоформлять субсидии, обратилось около 4 млн человек. Из них субсидии назначены 3 млн 200 тыс. украинцам.