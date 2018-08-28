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Рева: Мы не общаемся с пенсионным фондом аннексированного Крыма, а делаем запросы в Москву
09:29 28.08.2018 |
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в "Вечернем прайме" на "112 Украина" рассказал выходит ли Украина на связь с Пенсионным фондом РФ по поводу пенсий для украинцев, проживающих в Крыму.
"У нас есть многостороннее соглашение в рамках СНГ о принципах пенсионного обеспечения. Соответственно, если официально дипломатические отношения с Россией продолжаются, мы с этой сделки не вышли, поэтому любую информацию, которая нам нужна из РФ, мы получаем через Москву", - сказал министр.
В то же время министерство не общается с органами Пенсионного фонда российской оккупационной власти в Крыму. Никакого общения с Крымом нет, вся нужная информация получается после запроса министерства в Москву.
"Если пенсионера схватили бандиты и посадили в подвал, карточку забрали и получают деньги. Кто нам об этом сообщит? Никто. И какой у нас механизм, чтобы выявлять эти вещи? Только физическая идентификация", - сказал министр.
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