Капинвестиции в Украине в I полугодии выросли на 26,5% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-июне 2018 года выросли на 26,5%, тогда как в І полугодии 2017 года - на 22,5%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2017 году выросли на 22,1%, по итогам девяти месяцев прошлого года - на 20,7%, первого полугодия минувшего года - на 22,5%.

Согласно данным Госстата, в I полугодии 2018 года было освоено 206,9 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения ООС).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано в Донецкой (в 2,1 раза), Черниговской (в 1,7 раза), Закарпатской (на 35,9%), Днепропетровской (на 35,2%) Ривненской (на 34,9%), Винницкой (на 30,5%), Житомирской (на 23,1%), Черкасской (на 26,2%), Волынской (на 18,8%), Львовской и Сумской (на 14,2%), Одесской (на 17,7%), Харьковской (на 12,8%), Киевской (на 9,6%), Полтавской (на 8,5%) областях и г.Киеве (на 44,2%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Николаевской (на 18,5%), Кировоградской (на 13,3%), Запорожской (на 7,5%), Луганской (на 4,5%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в первом полугодии текущего года зафиксирован на предприятиях почтовой и курьерской деятельности - в 4,4 раза, в авиационном транспорте - в 2 раза, в лесном хозяйстве и лесозаготовке - в 1,7 раза, складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта - почти в 2 раза, информации и телекоммуникаций - на 65%, телекоммуникации (электросвязи) - в 1,7 раза, транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности - на 61,1%, финансовой и страховой деятельности - на 47%, оптовой и розничной торговли - на 46,4%, наземном и трубопроводном транспорте - на 41,4%, оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - на 46,4%, промышленности - на 34,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений - в 1,8 раза, образования - на 33%.

При этом в сфере административного и вспомогательного обслуживания падение капинвестиций составило 14,7%, строительстве - 11,9%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 75,4% общего объема всех инвестиций.

Весомая доля капитальных инвестиций вложена в машины, оборудование и транспортные средства - 48,1%, здания и сооружения - 40% всех инвестиций

На капитальный ремонт активов направлено 14,6 млрд грн капитальных инвестиций (7,1% общего объема).

