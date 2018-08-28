Потери Украины от отказа России транспортировать через украинскую территорию природный газ достигнут более 3% ВВП — Витренко

Потери Украины от отказа России транспортировать через украинскую территорию природный газ достигнут более 3% ВВП - это больше потерь РФ от всех санкций.

Как сообщает Териминал, об этом во время круглого стола заявил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы (от газа в ЕС ). Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию - это фактически оставить Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении - 3%. Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены», - подчеркнул Ю.Витренко.

«Мы должны понимать, что элементом войны России против Украины является дезинофрмация, особенно в энергетическом секторе. Мы неоднократно сталкивались с этим раньше и видим даже сегодня.

Мы не можем провести анбандлинг до 2019 года, так как «Газпром» не хочет менять условия транзитного контракта и понимает это. Разве что придется остановить транзит, что играть на руку РФ - Украина будет выглядеть ненадежным поставщиком. Мы на это не пойдем. Анбандлинг - это трюк, который использует Россия против Украины для продвижения СП2″, - сказал Ю.Витренко.