Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией о вагонах

Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Российской Федерацией (РФ) о вагонах. Об єтом говорится в сообщении на сайте ВТО.

Как отмечается, апелляция на решение ВТО по спору между Украиной и Россией была подана сегодня, 27 августа.

"27 августа Украина подала апелляцию в отношении панельного отчета ВТО по делу Украины против России "Россия - меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и их частей" (DS499). Группа распространила свой доклад 30 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля текущего года директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявил, что РФ выиграла спор у Украины в ВТО по вагонам. По его словам, Украина подала иск в октябре 2015 года, который касался ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.

Украинска сторона указала в иске, что РФ с 2013 года ограничивает поставки из Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих.

Вместе с тем, в Министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что группа экспертов ВТО частично поддержала позицию Украины в торговом споре с РФ. В частности, замглавы МЭРТ Наталья Микольская отмечала, что РФ необоснованно приостановила действие выданных украинским производителям сертификатов соответствия.

По данным МЭРТ, группа экспертов ВТО уверена, что РФ применила процедуру оценки соответствия таким образом, что условия доступа к рынку для украинских, российских и европейских производителей железнодорожной продукции были не одинаковыми, дискриминационными для Украины. Вместе с тем, в ВТО не подтвердили существование систематического ограничения импорта со стороны России.