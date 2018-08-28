Украина подала жалобу на решение ВТО в пользу России

23 августа Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией об антидемпинговых мерах в отношении нитрата аммония" (DS493). Об этом говорится в сообщении ВТО.

Отмечается, что апелляционный орган организации должен принять решение по этому делу в течение 3 месяцев.

Напомним, Украина в 2008 году ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением Дорогобужа и ЕвроХима, для которых они были определены на уровне 9,76% и 10,78%, соответственно.

ЕвроХим через суды добился отмены пошлины в 2010 году.

В июле 2014 года, в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры российского происхождения, Украина увеличила их размер в три раза - с 11,91% до 36,03% - и продлила срок действия на пять лет. Для Дорогобужа пошлину увеличили с 9,76% до 20,51%, для ЕвроХима установили то же значение пошлин, что и для остальных российских производителей - 36,03% (ранее было 10,78%).

В июле этого года ВТО частично удовлетворила требования России по делу об импорте в Украину аммиачной селитры. Организация установила несоблюдение Украиной требований по применению антидемпинговых мер к группе компаний ЕвроХим. Эксперты организации также поддержали ряд требований страны-агрессора, касающихся процедуры расследования. Но в то же время она признала, что Киев имеет право провести новое.

Позднее организация уже во второй раз вынесла решение не в пользу Украины в споре с РФ. Тогда ВТО не удовлетворила жалобу Украины о необоснованом ограничении экспорта железнодорожной продукции в Россию.