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Украина подала жалобу на решение ВТО в пользу России
11:26 27.08.2018 |
23 августа Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией об антидемпинговых мерах в отношении нитрата аммония" (DS493). Об этом говорится в сообщении ВТО.
Отмечается, что апелляционный орган организации должен принять решение по этому делу в течение 3 месяцев.
Напомним, Украина в 2008 году ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением Дорогобужа и ЕвроХима, для которых они были определены на уровне 9,76% и 10,78%, соответственно.
ЕвроХим через суды добился отмены пошлины в 2010 году.
В июле 2014 года, в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры российского происхождения, Украина увеличила их размер в три раза - с 11,91% до 36,03% - и продлила срок действия на пять лет. Для Дорогобужа пошлину увеличили с 9,76% до 20,51%, для ЕвроХима установили то же значение пошлин, что и для остальных российских производителей - 36,03% (ранее было 10,78%).
В июле этого года ВТО частично удовлетворила требования России по делу об импорте в Украину аммиачной селитры. Организация установила несоблюдение Украиной требований по применению антидемпинговых мер к группе компаний ЕвроХим. Эксперты организации также поддержали ряд требований страны-агрессора, касающихся процедуры расследования. Но в то же время она признала, что Киев имеет право провести новое.
Позднее организация уже во второй раз вынесла решение не в пользу Украины в споре с РФ. Тогда ВТО не удовлетворила жалобу Украины о необоснованом ограничении экспорта железнодорожной продукции в Россию.
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