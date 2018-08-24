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Украинские предприятии в I пол.-2018 увеличили доналоговую прибыль на 2% - Госстат
23:10 23.08.2018 |
Предприятия и организации Украины в январе-июне 2018 года увеличили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 2% - до 189,8 млрд грн (в январе-июне 2017 года - до 186,3 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в четверг.
Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2018 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 289,737 млрд грн прибыли, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В то же время 28,3% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-июне текущего года увеличились на 19,4% по сравнению с январем-июнем прошлого года - до 99,956 млрд грн.
Официальный курс НБУ на 23 августа - 27,885488 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-июнь 2018г:¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь .2018, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь. 2017, млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к январю-июню. 2017,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток, к январю-июню. 2017,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь.2018, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь 2017, %
|Всего
|189780,8
|186259,3
|289737,0
|107,3
|99956,2
|119,4
|28,3
|31,2
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|633,5
|401,7
|748,4
|134,2
|114,9
|73,6
|10,7
|15,2
|Промышленность:
|117297,9
|77916,9
|157978,7
|128,1
|40680,8
|89,7
|29,1
|31,8
|Строительство
|1043,4
|815,8
|2278,5
|117,2
|1235,1
|109,5
|29,0
|31,8
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|36932,3
|28131,6
|45109,3
|125,6
|8177,0
|104,9
|21,2
|24,0
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|-10743,7
|7479,4
|13469,2
|106,0
|24212,9
|463,1
|42,0
|43,1
|Временное размещение и организация питания
|1616,4
|573,3
|1884,8
|195,6
|268,4
|68,8
|33,8
|37,8
|Информация и телекоммуникации
|9302,8
|7545,7
|10653,0
|113,5
|1350,2
|73,3
|30,0
|33,5
|Финансовая и страховая деятельность
|10751,3
|30690,0
|27266,3
|59,5
|16515,0
|109,4
|21,3
|26,7
|Операции с недвижимостью
|6127,7
|3906,5
|9912,9
|161,2
|3785,2
|168,8
|33,3
|35,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|16020,3
|28270,2
|17048,1
|55,7
|1027,8
|43,9
|27,6
|33,8
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|1644,2
|1281,2
|2341,6
|124,4
|697,4
|116,0
|34,2
|37,4
|Образование
|37,5
|53,1
|48,7
|78,9
|11,2
|131,7
|33,3
|28,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|561,4
|192,7
|660,2
|192,8
|98,8
|66,0
|24,8
|26,4
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-1532,8
|-1006,6
|240,6
|69,9
|1773,4
|131,3
|40,0
|40,2
|Предоставление других услуг
|88,6
|7,8
|96,7
|381,2
|8,1
|46,2
|40,0
|31,8
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-июнь 2018г:¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь .2018, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь. 2017, млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к январю-июню. 2017,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток, к январю-июню. 2017,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь.2018, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь 2017, %
|Промышленность
|117297,9
|77916,9
|157978,7
|128,1
|40680,8
|89,7
|29,1
|31,8
|Добывающая промышленность
|55470,6
|48832,8
|57607,8
|98,6
|2137,2
|22,2
|25,9
|34,8
|Перерабатывающая промышленность
|47327,1
|18845,4
|78165,1
|165,2
|30838,0
|108,3
|24,5
|26,9
|в том числе
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|6035,2
|8324,9
|14126,9
|129,4
|8091,7
|312,3
|28,6
|28,6
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|640,0
|598,9
|757,0
|108,4
|117,0
|117,3
|28,5
|26,7
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|4312,9
|1741,7
|4641,5
|195,2
|328,6
|51,7
|14,6
|21,5
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|2025,3
|-2655,4
|4161,3
|529,2
|2136,0
|62,1
|22,2
|44,0
|Производство химической продукции
|8449,5
|2941,2
|9023,6
|258,3
|574,1
|104,1
|19,8
|24,8
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|2381,5
|1878,9
|2397,4
|126,1
|15,9
|70,4
|11,1
|11,7
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|898,3
|2455,5
|7180,3
|193,4
|6282,0
|500,0
|19,5
|23,8
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|11842,7
|244,0
|22640,0
|166,6
|10797,3
|80,9
|25,4
|26,7
|Машиностроение
|9993,3
|4980,2
|12010,6
|138,8
|2017,3
|55,0
|25,3
|28,1
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|1094,5
|743,9
|1301,3
|165,2
|206,8
|472,7
|23,2
|22,5
|производство электрического оборудования
|2705,6
|607,6
|2866,5
|290,7
|160,9
|42,5
|23,9
|31,8
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|1909,3
|1304,7
|2848,3
|132,7
|939,0
|111,5
|26,1
|25,5
|производство транспортных средств и оборудования
|4283,9
|2324,0
|4994,5
|105,6
|710,6
|29,5
|26,6
|32,7
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|748,4
|-1664,5
|1226,5
|103,5
|478,1
|16,8
|27,7
|32,1
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|15028,7
|10955,2
|21647,1
|125,9
|6618,4
|106,0
|45,7
|46,5
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|-528,5
|-716,5
|558,7
|164,9
|1087,2
|103,0
|60,8
|62,8
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.
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