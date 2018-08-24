Украинские предприятии в I пол.-2018 увеличили доналоговую прибыль на 2% - Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-июне 2018 года увеличили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 2% - до 189,8 млрд грн (в январе-июне 2017 года - до 186,3 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2018 года предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 289,737 млрд грн прибыли, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В то же время 28,3% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в январе-июне текущего года увеличились на 19,4% по сравнению с январем-июнем прошлого года - до 99,956 млрд грн.

Официальный курс НБУ на 23 августа - 27,885488 грн/$1.



Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-июнь 2018г:¹

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь .2018, млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь. 2017, млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к январю-июню. 2017,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток, к январю-июню. 2017,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь.2018, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь 2017, % Всего 189780,8 186259,3 289737,0 107,3 99956,2 119,4 28,3 31,2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 633,5 401,7 748,4 134,2 114,9 73,6 10,7 15,2 Промышленность: 117297,9 77916,9 157978,7 128,1 40680,8 89,7 29,1 31,8 Строительство 1043,4 815,8 2278,5 117,2 1235,1 109,5 29,0 31,8 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 36932,3 28131,6 45109,3 125,6 8177,0 104,9 21,2 24,0 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -10743,7 7479,4 13469,2 106,0 24212,9 463,1 42,0 43,1 Временное размещение и организация питания 1616,4 573,3 1884,8 195,6 268,4 68,8 33,8 37,8 Информация и телекоммуникации 9302,8 7545,7 10653,0 113,5 1350,2 73,3 30,0 33,5 Финансовая и страховая деятельность 10751,3 30690,0 27266,3 59,5 16515,0 109,4 21,3 26,7 Операции с недвижимостью 6127,7 3906,5 9912,9 161,2 3785,2 168,8 33,3 35,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 16020,3 28270,2 17048,1 55,7 1027,8 43,9 27,6 33,8 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 1644,2 1281,2 2341,6 124,4 697,4 116,0 34,2 37,4 Образование 37,5 53,1 48,7 78,9 11,2 131,7 33,3 28,3 Здравоохранение и социальная помощь 561,4 192,7 660,2 192,8 98,8 66,0 24,8 26,4 Деятельность в сфере культуры и спорта -1532,8 -1006,6 240,6 69,9 1773,4 131,3 40,0 40,2 Предоставление других услуг 88,6 7,8 96,7 381,2 8,1 46,2 40,0 31,8

Данные: Госстат Украины

¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.



Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-июнь 2018г:¹

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь .2018, млн грн. Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-июнь. 2017, млн грн. Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к январю-июню. 2017,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток, к январю-июню. 2017,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь.2018, % Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-июнь 2017, % Промышленность 117297,9 77916,9 157978,7 128,1 40680,8 89,7 29,1 31,8 Добывающая промышленность 55470,6 48832,8 57607,8 98,6 2137,2 22,2 25,9 34,8 Перерабатывающая промышленность 47327,1 18845,4 78165,1 165,2 30838,0 108,3 24,5 26,9 в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 6035,2 8324,9 14126,9 129,4 8091,7 312,3 28,6 28,6 текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов 640,0 598,9 757,0 108,4 117,0 117,3 28,5 26,7 Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 4312,9 1741,7 4641,5 195,2 328,6 51,7 14,6 21,5 производство кокса и продуктов нефтепереработки 2025,3 -2655,4 4161,3 529,2 2136,0 62,1 22,2 44,0 Производство химической продукции 8449,5 2941,2 9023,6 258,3 574,1 104,1 19,8 24,8 Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 2381,5 1878,9 2397,4 126,1 15,9 70,4 11,1 11,7 производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции 898,3 2455,5 7180,3 193,4 6282,0 500,0 19,5 23,8 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 11842,7 244,0 22640,0 166,6 10797,3 80,9 25,4 26,7 Машиностроение 9993,3 4980,2 12010,6 138,8 2017,3 55,0 25,3 28,1 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 1094,5 743,9 1301,3 165,2 206,8 472,7 23,2 22,5 производство электрического оборудования 2705,6 607,6 2866,5 290,7 160,9 42,5 23,9 31,8 производство машин и оборудования не относящихся к др. группам 1909,3 1304,7 2848,3 132,7 939,0 111,5 26,1 25,5 производство транспортных средств и оборудования 4283,9 2324,0 4994,5 105,6 710,6 29,5 26,6 32,7 Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования 748,4 -1664,5 1226,5 103,5 478,1 16,8 27,7 32,1 Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха 15028,7 10955,2 21647,1 125,9 6618,4 106,0 45,7 46,5 Водоснабжение; канализация, обращение с отходами -528,5 -716,5 558,7 164,9 1087,2 103,0 60,8 62,8

Данные: Госстат Украины

¹- данные без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополь и части зоны проведения ООС.



