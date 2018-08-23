Продажи крафтовой одежды и обуви в Украине выросли на 30% по сравнению с январем-июнем прошлого года

Украинские предприниматели открывают небольшие магазины одежды, обуви и аксессуаров собственного производства. В продаже помогают социальные сети и собственные шоу-румы. Продажи в первом полугодии выросли на 30% по сравнению с январем-июнем прошлого года, рассказывают LIGA.net собственники торговых марок. Они привлекают потребителей дизайнерскими коллекциями по ценам, которые сопоставимы с товарами мировых массовых брендов. Достаточно ли этого, чтобы выиграть конкуренцию?

(Не)простой старт

Бренд 11 Shoes появился три года назад, когда его создатель Иван Баланихин не смог найти себе нормальные туфли.

Сейчас он может похвалиться своим производством. «У меня есть две фабрики по пошиву обуви, одна из которых выполняет зарубежные заказы, вторая - работает на внутренний рынок. Мы отшиваем обувь себе и еще для нескольких украинских брендов», - рассказывает Балахин.

Похожие истории есть среди производителей одежды. Свой магазин белья и купальников Wake UP Дарья Корнеева с партнерами открыла в 2016 году. «Мне очень нравится белье, и мой бизнес начинался с этого сегмента, - рассказывает Корнеева. - Мы размещали заказы у швей на дому и на первых порах обслуживали всего несколько клиентов». Сейчас у партнеров свое ателье с тремя сотрудниками и около 150 клиентов в месяц.

Это далеко не единичные примеры. За последние три-четыре года, по подсчетам LIGA.net, в Украине появилось около 20 брендов крафтовой обуви и одежды, которую выпускают небольшие призводители. Среди них - W8Less, Cabanchicom, Wake UP, 11.shoes, TEshoes, Tuto Vzuto, EVIE.shoes.

Поначалу новички нередко делали ошибки. На первом этапе случались отказы покупателей, говорит совладелец обувного бренда TeShoes Виктория Гурцкая. «Так поступал примерно каждый 15 наш клиент. Он сначала заказывал обувь, но потом мог найти хорошую пару в магазине или передумать. Некоторую обувь сложно потом продать, например, женскую обувь 43 размера», - рассказывает она.

Сейчас компания просит оплатить сразу всю сумму и если клиент меняет свое мнение во время пошива, пара обуви выставляется на продажу. Только после этого покупатель может вернуть денги.

Оптимизация работы позволяет торговцам сократить остатки и снизить размер скидок на распродажах. Размер дисконта во многих магазинах сейчас не превышает 50% от первоначальной цены, тогда как три года назад - 70%.

Хорошо, но мало

Крафтовое производство постепенно становится на поток. В первом полугодии продажи выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Баланихин. Схожие цифры называет Гурцкая. Помогает демпинг? Крафтовая одежда и обувь - недешевая. Например, платья украинских брендов стартуют от 800-1 000 грн, юбка или брюки - от 1200-1400 грн, футболки - от 400 грн. Пара качественной обуви обойдется в 2500-3000 грн.

Товары известных иностранных производителей часто можно купить дешевле. Чем подкупают украинцы? «Небольшие производители предлагают яркие оригинальные модели по таким же ценам, как и мировые массовые бренды», - объясняет LIGA.net причины популярности крафтовиков исполнительный директор ассоциации Укрлегпром Ирина Науменко.

К тому же они стараются быть ближе к потребителю. В отличие от известных брендов владельцы локальных марок редко открывают свои магазины в торговых центрах, а предпочитают открывать шоу-румы и продавать товары через instagram и facebook.

Постоянный магазин в крупном ТРЦ съест всю прибыль, говорит Баланихин. Для продвижения товаров это сейчас не обязательно. "Мы используем блогеров и даем рекламу в социальных сетях, - рассказывает Корнеева из Wake up. - Это хорошо работает».

И все же попытки выйти в массы есть. Производители сегмента fashion присутствуют в мультибрендовых магазинах, рассказывает руководитель отдела торговых помещений компании JLL в Украине Екатерина Весна.

Пока такие примеры единичны: бренды обуви ручной работы GEM или L.A.P.T.I. арендуют небольшие площади в ТРЦ Gulliver, Sky Mall, Ocean Plaza и др. Другие примеры - ЦУМ, где есть выделенная зона для украинских производителей, киевские магазины Names'UA, UAmade или Всі.Свої.

«В целом им пока сложно конкурировать с крупными производителями по цене, ассортименту и качеству продукции. Они не могут создать критическую массу, способную притягивать большой трафик, поэтому не представляют особого интереса для торговых центров как арендаторы», - говорит Весна.

У локальных производителей есть шансы нарастить объемы и конкурировать с масс-маркетом, считает директор ТРЦ Sky Mall Юлия Ванченко. Зарубежные компании нередко проходили тот же путь. Например, это получилось у основанного в 1969 году немецкого бренда Tamaris. Его владельцы начинали с небольшого магазина модной обуви, который быстро стал популярным и позволил развивать сеть. Сейчас под этой вывеской работает 2500 магазинов в более чем 70 странах мира. Tamaris входит в состав немецкого холдинга Wortmann (владеет сетями Jana, Caprice, Marco Tozzi и S.Oliver).

Главное, не экономить на качестве. "Посмотрите, как активно развивается обувный бренд Kachorovska, который создает качественный украинский продукт", - говорит Ванченко.

Длинную дорогу можно одолеть в несколько этапов. Корнеева до конца года планирует выпустить коллекцию одежды, а затем открыть фирменные магазины по всей стране.