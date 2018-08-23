50% рибного бізнесу перебуває у «тіні», — Асоціація рибалок України

Асоціація рибалок України оцінює розмір «тіні» близько 50% для промислового вилову (близько 32 тисяч т) і приблизно 60% (12 тисяч т) для аквакультури. За неофіційними даними тіньовий рибний ринок оцінюється приблизно в 6 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Асоціації.

Асоціація рибалок України наголошує, що в Україні необхідно вводити Сертифікат Походження риби - державний документ, який говоритиме про легальність походження товару. Так само необхідно посилити покарання й багаторазово підвищити штрафи за торгівлю незаконно виловленою рибою.

"Сертифікат Походження допоможе позбавити рибний ринок від нелегальної продукції. Він унеможливить реалізацію незаконно виловленої риби, а так само стане нездоланним бар'єром за ввезення в нашу країну рибної продукції невідомого походження", - переконаний голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

В ЄС система сертифікації вважається ключовим фактором для забезпечення простежуваності водних біоресурсів в комерційних операціях. Це важлива складова боротьби з незаконним, непідзвітним і нерегульованим рибальством. Законодавчо вона регулюється як на національному рівні, так і регламентними документами №1005/2008 (ЄС), №1224/2009на рівні ЄС. Вона реалізована в національних законодавствах усіх країн-членів.

На сьогодні фахівці зі страхом спостерігають, в якому катастрофічному становищі перебуває сьогодні вітчизняна рибна галузь. Це вимагає негайних кроків для її порятунку. В результаті багаторічної безгосподарності, відкритого браконьєрського мародерства наших водойм та тотальної корупції в рибній галузі, наші моря і внутрішні водойми в депресивному стані. Густа тінь, яка знищує вітчизняну галузь, прогресуючий дефіцит рибопродуктів - це заслуга злодійкуватих рибних чиновників.