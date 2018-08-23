Пенсионный фонд внедрил СМС-информирование и справки с QR-кодом

Дополнительные сервисы упросят гражданам получение информации от органов Фонда. Это функция СМС-информирования и возможность получить справку, достоверность которой подтверждается QR-кодом, сообщает Бухгалтер.UA.

Воспользоваться данными сервисами можно из своего кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Благодаря сервису смс-информирования пенсионеры могут получать сведения о назначении или перерасчете их пенсии. А застрахованные лица каждый месяц могут получать информацию по уплате за них страховых взносов и общий размер своего страхового стажа.

Из своего кабинета можно получить справки о размере уплаченных взносов (форма ОК-5), извлечение из Реестра застрахованных лиц, справку о размере пенсии, не обращаясь в органы Фонда лично. Достоверность таких справок специалисты соответствующих учреждений проверять через QR-код и специальный многозначный номер под ним.

О том, как настроить сервис СМС-информирования и заказать справки через собственный онлайн-кабинет, можно узнать видеоинструкций на официальном веб-ресурсе Фонда в разделе Инструкции.