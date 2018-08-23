Кабмин запретил перерегистрацию и снятие с учета авто для лиц из Единого реестра должников

Кабинет ми6нистров Украины запретил перерегистрацию, снятие с учета транспортного средства (ТС) в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

Такое постановление правительство приняло на заседании в среду, внеся соответствующие изменения в Порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.

Согласно документу, в частности, в ходе госрегистрации (перерегистрации) и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства. Его основная цель - предотвращение отчуждения имущества должником, внесенным в реестр.

В реестр вносится информация о лицах, имеющих задолженность по уплате периодических платежей более трех месяцев, в частности, алиментов, уплата которых осуществляется в пределах исполнительного производства.

Распорядителем реестра является Министерство юстиции Украины.