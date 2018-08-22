Замминистра экономики Нефедов будет исполнять обязанности во время учебы замминистра экономики Микольской

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов будет исполнять обязанности во время учебы заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Натальи Микольской.

Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил Первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передают Українськi Новини.

"В силу тех обстоятельств, которые сегодня сложились, в соответсвии с приказом от 6 января 2017 года №18 о распределении обязательств подписанного мной как министром (обязанности Микольской будет выполнять) Нефедов Максим Евгеньевич", - сказал он.

При этом Кубив поблагодарил Микольскую за два с половиной года совместной работы.

Как сообщали Українськi Новини, Микольская намерена приостановить работу в этой должности с сентября в связи с учебой в Стендфордском университете в США.

Микольская задекларировала 853,619 тыс. гривен доходов за 2017 год.

В апреле 2015 года Кабинет Министров назначил заместителем министра экономического развития и торговли - торговым представителем советника юридической фирмы Sayenko Kharenko Микольскую.