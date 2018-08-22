Финансовые новости
- |
- 22.08.18
- |
- 16:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Замминистра экономики Нефедов будет исполнять обязанности во время учебы замминистра экономики Микольской
14:26 22.08.2018 |
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов будет исполнять обязанности во время учебы заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Натальи Микольской.
Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил Первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передают Українськi Новини.
"В силу тех обстоятельств, которые сегодня сложились, в соответсвии с приказом от 6 января 2017 года №18 о распределении обязательств подписанного мной как министром (обязанности Микольской будет выполнять) Нефедов Максим Евгеньевич", - сказал он.
При этом Кубив поблагодарил Микольскую за два с половиной года совместной работы.
Как сообщали Українськi Новини, Микольская намерена приостановить работу в этой должности с сентября в связи с учебой в Стендфордском университете в США.
Микольская задекларировала 853,619 тыс. гривен доходов за 2017 год.
В апреле 2015 года Кабинет Министров назначил заместителем министра экономического развития и торговли - торговым представителем советника юридической фирмы Sayenko Kharenko Микольскую.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин рассчитывает на укрепление курса гривни в 2019 г.
|Управляемая шизофрения. Как «выборы» в ОРДЛО расщепили рассудок Суркова
|Выплаты по ВВП-варрантам Украины в среднесрочном периоде маловероятны - Стратегия управления госдолгом 2018-2020гг
|Долар по вісім коштував 40 мільярдів - Олег Чурій про «стабільність Януковича»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКРЭКУ планирует упростить хранение газа в режиме «таможенного склада»
|Замминистра экономики Нефедов будет исполнять обязанности во время учебы замминистра экономики Микольской
|Кабмин отменил субсидии на газ для потребителей без счетчиков
|Нефтяные котировки ускорили рост в среду и достигли максимальных отметок за неделю на данных о резком сокращении запасов углеводородов в США.
|Минфин рассчитывает на укрепление курса гривни в 2019 г.
|Морская администрация начала работу
Это интересно
|В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
|В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег
|Полиция накрыла в Киеве группу «экстрасенсов», выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за «магические ритуалы»
|В пользе искусственного интеллекта для бизнеса уверены 94% руководителей - опрос
|Google добавила конфиденциальный режим для мобильной версии Gmail
|В Аризоне начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями
|В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»