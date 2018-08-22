Морская администрация начала работу

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

"22 августа 2018 Правительством принято решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 №1095", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Морская администрация является единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра инфраструктуры.

Основными задачами Морской администрации является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечения и осуществления государственного надзора (контроля) за безопасностью на морском и речном транспорте.

Председателем Государственной службы морского и речного транспорта Украины назначен Дмитрий Петренко.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-июне морские порты Украины сократили перевалку грузов на 3,1% до 63,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2017 году морпорты увеличили переработку грузов на 0,9% до 132,9 млн тонн.