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Морская администрация начала работу
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.
"22 августа 2018 Правительством принято решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 №1095", - говорится в нем.
Согласно сообщению, Морская администрация является единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра инфраструктуры.
Основными задачами Морской администрации является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечения и осуществления государственного надзора (контроля) за безопасностью на морском и речном транспорте.
Председателем Государственной службы морского и речного транспорта Украины назначен Дмитрий Петренко.
Как сообщали Українськi Новини, в январе-июне морские порты Украины сократили перевалку грузов на 3,1% до 63,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В 2017 году морпорты увеличили переработку грузов на 0,9% до 132,9 млн тонн.
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