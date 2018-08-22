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Минфин допускает выкуп евробондов с погашением в 2019-20гг
12:48 22.08.2018 |
Министерство финансов Украины допускает выкуп нескольких выпусков еврооблигаций путем обнародования соответствующего предложения (оферты).
Такая возможность содержится в Стратегии управления государственным долгом, утвержденной Кабинетом министров во время заседания в среду.
Согласно документу, первый вариант предусматривает выкуп сначала еврооблигаций с погашением в 2019-2020 годах, затем всех остальных выпусков. Второй - частичный выкуп нескольких выпусков, при этом такая оферта может включать предельную сумму выкупа.
Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд - для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Таким образом в обращении остались еврооблигации-2019 общим номиналом $661,338 млн и еврооблигации-2020 на $1 млрд 364,685 млн.
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