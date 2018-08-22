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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина намерена предложить МВФ предоставить новую программу Extended Fund Facility на три года

17:07 21.08.2018 |

Экономика

 

Украина уже в ближайшее время намерена начать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении кредита по новой программе сотрудничества. Об этом Українським Новинам сообщили источники, знакомые с планами украинского правительства по дальнейшим переговорам с кредитором.

Вопрос о новой программе финансирования будет обсуждаться в ходе анонсированного визита в Киев миссии МВФ в начале сентября. "Основным вопросом будет именно новая программа", - отметил собеседник.

По информации агентства, Украина намерена предложить МВФ предоставить новую программу Extended Fund Facility (EFF) на три года. Чтоб не прерывать сотрудничество с кредитором, Киев хочет, чтоб она заработала сразу по окончании действующей EFF, срок которой истекает в марте 2019 года. В МВФ, как удалось уточнить агентству, прекрасно понимают, что без продолжения финансовой поддержки, Украина не сможет выплатить в следующие два года по внешним долгам почти $18 млрд, и позитивно настроены на переговоры.

Размер новой программы пока не известен, однако по предварительной неофициальной информации речь может идти о сумме, которую Украина не выбрала по действующей EFF - то есть, приблизительно о $ 9-10 млрд. С марта 2015 по программе EFF Украина получила от МВФ $8,7 млрд из общей суммы в $17,5 млрд.

Также по информации источника агентства в правительстве, возможно, что Украина предложит вариант продлить действующую EFF, еще на год. Правда это выглядит маловероятным, поскольку программа EFF по правилам МВФ выделяется на 3 года с возможным продлением еще на 1 год, то есть Украине изначально предоставили эту программу уже с продлением срока действия (март 2015 г. - март 2019 г.). Однако, по мнению собеседника агентства, кредитор может сделать исключение. "Мы видели, что МВФ уже отходил от правил в работе с Украиной, так что это возможно", - отметил он.

Напомним, что в декабре 2015 года МВФ внес изменение в устав разрешив кредитовать страны имеющие просрочку по выплате суверенного долга, что позволило Украине получить очередной транш кредита, несмотря на невыплату России $3 млрд так называемого "долга Януковича"

И.о. министра финансов Оксана Маркарова в комментарии 13 августа подтвердила, что в ходе работы миссии МВФ в сентябре будет обсуждаться вопрос сотрудничества после марта 2019 года, но деталей не сообщила. "Мы заинтересованы обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года ", - сказала она. В Министерстве финансов Українським Новинам пока отказываются комментировать информацию о новой программе с МВФ, хотя о ее необходимости говорил бывший министр финансов Александр Данилюк. "Сейчас у нас уникальная программа, как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики. Тем не менее, в новой программе первым вопросом будет то, что не выполнено в этой программе. Так всегда делается. Поэтому давайте сфокусируемся на том, чтобы сейчас выполнить свои обязательства", - говорил в мае тогдашний министр финансов.

На сегодняшний день Украина для получения очередного транша выполнила все условия, кроме одного - цена газа для населения не повышена до уровня импортного паритета. Если следовать согласованным с МВФ условиям, то цена газа для населения с октября текущего года может повыситься почти вдвое.

Правительство категорически отказывается от этого. За последний год украинская сторона предложила МВФ в общей сложности 8 вариантов изменения цены, которые бы снизили размер ее повышения, а в некоторых случаях даже привели бы к снижению, однако кредитор не принял ни один из них.

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день компромисса с МВФ, правительство, по информации агентства, уже готовит проект госбюджета на 2019 год исходя из повышения цены на 18%, как определено прогнозом социально-экономического развития Украины на 2019-2021 годы. При этом, объем субсидий планируется снизить - с 70 млрд грн в текущем году до порядка 50 млрд грн. "Пока по цене газа согласованной с МВФ позиции нет. Но мы рассчитываем, что она будет", - заявил агентству источник, знакомый с планами правительства.

Вопрос цены газа будет обсуждаться в ходе работы миссии 6-19 сентября. По информации собеседника издания, знакомого с позицией МВФ, кредитор понимает сложность вопроса и теоретически признает, что выполнения действующего постановления №187, которым определяется цена газа приведет к большим сложностям по выполнению госбюджета.

Что будет с ценой газа с осени должно проясниться в ближайшие десять дней, поскольку очередная отсрочка повышения стоимости газа была принята лишь до 1 сентября. По информации агентства, в правительстве пока окончательно не решили, что же делать. На переговорах с МВФ правительство намерено отстаивать вариант поэтапного повышения цены.

По неофициальной информации одного из представителей правительства, украинская сторона будет пытаться убедить МВФ в том, что при подготовке формулы определения цены газа в соответствии с импортным паритетом в 2016 году была допущена ошибка, которая привела к тому, что при потреблении газа собственой добычи населению приходится платить за непредоставленные услуги по транспортировке по территории ЕС и оплате за вход/выход в ГТС.

Теоретически есть и третий вариант продолжения сотрудничества с МВФ. Правительство может предложить фонду перекредитоваться, то есть, заключить новую программу не дожидаясь завершения действующей. К примеру, Stand-by на два года, или ту же ЕFF - на три. При согласии сторон подготовить новую программу можно за месяц-полтора. В итоге удастся перезагрузить вопрос о повышении цены газа выписав в новом меморандуме о сотрудничестве новую схему поэтапного повышения, и обеспечить беспрерывное, независимо от выборов, сотрудничество с фондом до 2020 или 2021 года. Однако в правительстве, по информации агентства, такой вариант не рассматривают как возможный для предложения МВФ.
По материалам: Українські Новини
 

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