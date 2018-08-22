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Украинские фрилансеры лидируют в Европе
16:54 21.08.2018 |
В 2013-2017 годах Украина заняла первое место в Европе и четвертое место в мире по занятости на цифровых платформах. Такие данные приведены в отчете Киевского международного института социологии (КМИС) по проекту «Занятость через цифровые платформы в Украине. Проблемы и стратегические перспективы».
«Подсчитано, что по крайней мере 3% украинской рабочей силы задействовано в онлайн-работе. 17% украинских офисных работников уже пробовали цифровую работу и хотели бы полностью перейти на нее, один из двух рассматривает это как дополнительный источник дохода», - говорится в отчете.
Результаты опроса показывают, что цифровая работа доступна в Украине через около 40 различных платформ. Исследователи отмечают, что работники цифровых платформ в основном являются молодыми людьми и имеют высокий уровень образования. При этом 26% респондентов называют цифровые платформы - основным источником дохода. Две трети (67%) работали преимущественно на одной платформе в течение 3 месяцев до опроса. Среди них, 79% считают, что в случае закрытия этой платформы они быстро найдут альтернативную.
По данным КМИС, основная причина, по которой люди работают на цифровых платформах, - это желание получить дополнительный заработок. Другие причины включают в себя желание работать из дома, большой заработок по сравнению с оффлайном и проблемы с поиском работы в других сферах. Основные барьеры для поиска работы в офлайн-экономике - нехватка рабочих мест в местности и предложение слишком низкой заработной платы.
Почти треть (31%) опрошенных работников цифровых платформ выполняли работу исключительно для клиентов из Украины, тогда как другие полностью или частично работали с зарубежными клиентами. 11% фрилансеров имеют одного основного клиента. Те, у кого нет основного клиента, обычно имеют в основном от 2 до 5 клиентов в месяц.
Самой популярной сферой занятости на цифровых платформах остается работа с текстами, особенно - копирайтинг (23%). На втором месте - сфера IT (12%).
Согласно материалам отчета, в среднем фрилансер тратит 30 часов в неделю на цифровую работу, из которых 22 часов приходится на оплачиваемую работу и 8 часом - на бесплатную. В то же время, более 20% работников цифровых платформ работают более 48 часов в неделю.
Подавляющее большинство (80%) респондентов получали оплату за выполнение проекта, тогда как 12% получали почасовую оплату, а другие виды оплаты, включая переводы денег, подобные заработной плате, получали 8% фрилансеров.
Те, кто сообщил о размере своего заработка, в среднем зарабатывают чуть больше средней заработной платы в месяц по стране. Поскольку средняя зарплата по стране включает в себя отчисления на социальные взносы, отпуск и оплачиваемые больничные, поэтому нельзя прямо сказать, что заработки на цифровых платформах выше. Работники, которые считают цифровую работу основной, особенно те, кто работает с зарубежными клиентами, зарабатывают значительно больше других работников цифровых платформ.
К тому же, в оплате цифровой работы есть существенная разница в разрезе по полу. Так, мужчины зарабатывают в 2,2 раза больше, чем женщины. Эта разница значительно больше, чем в украинской офлайн-экономике. В КМИС такой подход объясняется тем, что женщины выполняют работу преимущественно для внутреннего рынка, а мужчины - для международного.
Исследователи также обращают внимание на то, что половина респондентов (55%) удовлетворены работой на цифровых платформах. Основной причиной этого является свободный график работы и возможность комфортно работать из дома. Неудовлетворенность же фрилансеров связана с отсутствием стандартов оплаты труда и нестабильностью заработка (16%).
Подавляющее большинство фрилансеров (97%) считают, что сфера работы на цифровых платформах имеет перспективу. Видят себя в будущем работниками цифровых платформ через 3-5 лет - 69% респондентов.
Украинские фрилансеры считают своими конкурентами в первую очередь своих же соотечественников. Особенно сильно это конкуренцию испытывают женщины. В то же время IT-специалисты, преимущественно мужчины и ориентированы на иностранный рынок, видят своими конкурентами иностранцев (57%).
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