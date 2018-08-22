Украина намерена предложить Молдове построить мост через Днестр.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Владимира Кистиона, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, во вторник в ходе совещания при участии центральных и местных органов исполнительной власти местные власти Винницкой области вышли с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдову как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан.

Отмечается, что данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза.

"Поэтому правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста", - сказано в нем.

Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии до 2030 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина и Молдова договорились начать активную фазу полевых демаркационных работ на украинско-молдавской государственной границе в июне.