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Украина намерена предложить Молдове построить мост через Днестр
16:44 21.08.2018 |
Украина намерена предложить Молдове построить мост через Днестр.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Владимира Кистиона, передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, во вторник в ходе совещания при участии центральных и местных органов исполнительной власти местные власти Винницкой области вышли с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдову как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан.
Отмечается, что данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза.
"Поэтому правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста", - сказано в нем.
Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии до 2030 года.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина и Молдова договорились начать активную фазу полевых демаркационных работ на украинско-молдавской государственной границе в июне.
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