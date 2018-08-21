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НАБУ: Украинские коррупционеры «прячут» деньги в 23 странах мира
В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что многие коррупционные схемы украинские чиновники реализуют с участием компаний, зарегистрированных в более, чем 23 странах мира на трех континентах.
Об этом говорится в отчете НАБУ за I полугодие 2018 года.
Отмечается, что международное направление является одним из ключевых в работе бюро, поскольку многие коррупционные схемы реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.
Так, по мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места "прописки" незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности.
По данным НАБУ, ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл. США, 12,03 млн евро.
Сообщается, что для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, детективы направляют запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств.
"С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи, из которых 182 уже выполнено", - говорится в отчете.
Кроме того, по состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе НАБУ объявлено 21 человек.
В бюро добавляют, что в отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства.
В частности, в компетентные органы Германии, весной этого года, направлен запрос о выдаче главы правления АО "ХК "Энергосети", задержанного в этой стране в апреле 2018 года.
По версии следствия, он является организатором коррупционной схемы, с помощью которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн.
Также указывается, что около 30 человек, которых детективы Национального бюро считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, - на территории России.
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