В январе-июле все виды транспорта сократили перевозку грузов на 1% до 356,3 млн тонн

В январе-июле 2018 года все виды транспорта перевезли 356,3 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем в январе-июле 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 4,4% до 185,4 млн тонн.

Перевозка каменного угля уменьшилась на 9,7%, зерна и продуктов его помола - на 15,4%, нефти и нефтепродуктов - на 12,4%, цемента - на 5%, строительных материалов - на 7,2%, леса - на 6,2%.

В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 5,7%, железной и марганцевой руды - на 4%, черных металлов - на 2,6%, кокса - на 0,4%, химических и минеральных удобрений - на 6%.

В январе-июле 2018 года магистральные трубопроводы перекачали 64,4 млн тонн грузов, что на 2,1% меньше, чем в январе-июле 2017 года; транзит нефти уменьшился на 3,6%, транзит газа - на 4,2%.

Морской и речной торговые флоты уменьшили перевозки грузов на 3,7%, в целом перевезено 2,9 млн тонн грузов.

Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 103,5 млн тонн грузов, что на 6,8% больше по сравнению с январем-июлем 2017 года.

По данным Госстата, грузооборот уменьшился на 1,7% до 191,333 млрд тонно-километров по сравнению с январем-июлем 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года все виды транспорта перевезли 301,3 млн тонн грузов, что на 2,4% меньше, чем в январе-июне 2017 года.

В 2017 году все виды транспорта перевезли 635,9 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем в 2016 годом.

Перевозка грузов транспортом в январе-июле: