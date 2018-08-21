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В январе-июле все виды транспорта сократили перевозку грузов на 1% до 356,3 млн тонн
09:45 21.08.2018 |
В январе-июле 2018 года все виды транспорта перевезли 356,3 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем в январе-июле 2017 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 4,4% до 185,4 млн тонн.
Перевозка каменного угля уменьшилась на 9,7%, зерна и продуктов его помола - на 15,4%, нефти и нефтепродуктов - на 12,4%, цемента - на 5%, строительных материалов - на 7,2%, леса - на 6,2%.
В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 5,7%, железной и марганцевой руды - на 4%, черных металлов - на 2,6%, кокса - на 0,4%, химических и минеральных удобрений - на 6%.
В январе-июле 2018 года магистральные трубопроводы перекачали 64,4 млн тонн грузов, что на 2,1% меньше, чем в январе-июле 2017 года; транзит нефти уменьшился на 3,6%, транзит газа - на 4,2%.
Морской и речной торговые флоты уменьшили перевозки грузов на 3,7%, в целом перевезено 2,9 млн тонн грузов.
Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 103,5 млн тонн грузов, что на 6,8% больше по сравнению с январем-июлем 2017 года.
По данным Госстата, грузооборот уменьшился на 1,7% до 191,333 млрд тонно-километров по сравнению с январем-июлем 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года все виды транспорта перевезли 301,3 млн тонн грузов, что на 2,4% меньше, чем в январе-июне 2017 года.
В 2017 году все виды транспорта перевезли 635,9 млн тонн грузов, что на 1,8% больше, чем в 2016 годом.
Перевозка грузов транспортом в январе-июле:
|Перевезено грузов, млн тонн
|Грузооборот, млн тонно-км
|январь-июль 2018
|в % к январю-июлю 2017
|январь-июль 2018
|в % к январю-июлю 2017
|Всего
|356,3
|99,0
|191 332,6
|98,3
|- железнодорожным
|185,4
|95,6
|107 208,9
|97,5
|- автомобильным
|103,5
|106,8
|23 929,2
|106,6
|- водным
|2,9
|96,3
|1 926,1
|77,7
|- трубопроводным
|64,4
|97,9
|58 084,5
|97,3
|- авиационным
|0,1
|124,7
|183,9
|138,1
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