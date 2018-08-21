В январе-июле объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 76,1% до 734 млн гривен

В январе-июле 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,1% до 734 млн гривен по сравнению с январем-июлем 2017 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 536,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 197,2 млн гривен (2 150,9 млн гривен и 917,6 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в июле 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,8% и составил 103,9 гривен.

Всего в январе-июле 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 4 072,7 тыс. домохозяйств, что на 40,1% меньше по сравнению с январем-июлем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 65,1% обращений).

В июле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 182,6 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 75,6% до 667,3 млн гривен по сравнению с январем-июнем 2017 года.

В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.