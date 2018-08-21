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АМКУ проверит рынок услуг по установке индивидуального отопления
23:08 20.08.2018 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование рынков услуг по присоединению к тепловым сетям субъектов хозяйствования и услуг по организации установки индивидуального отопления в домах.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«Основанием для проведения исследования являются выявленные факты препятствий доступа на рынки поставки тепловой энергии новых субъектов хозяйствования и определение единого исполнителя услуг по организации установки индивидуального отопления в домах», - сказано в сообщении.
В рамках исследования Антимонопольный комитет проведет анализ состояния конкуренции на этих рынках и деятельности субъектов хозяйствования, а также органов местной власти на предмет соблюдения ими законодательства о защите экономической конкуренции, добавили в АМКУ.
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