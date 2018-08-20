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Оборот розничной торговли Украины в январе-июле вырос на 6% - Госстат
18:20 20.08.2018 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС в январе-июле 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 6% по сравнению с январем-июлем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По ее данным, оборот розничной торговли в июле-2018 по сравнению с июнем текущего года возрос на 3,9%, с июлем-2017 -на 6,6%.
Наибольший рост оборота розничной торговли за 7 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 23,4%), Закарпатской (на 10,9%), Полтавской (на 10,5%) и Донецкой (на 10,3%) областях.
Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8%, составив 816,554 млрд грн.
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