Оборот розничной торговли Украины в январе-июле вырос на 6% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС в январе-июле 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 6% по сравнению с январем-июлем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, оборот розничной торговли в июле-2018 по сравнению с июнем текущего года возрос на 3,9%, с июлем-2017 -на 6,6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за 7 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 23,4%), Закарпатской (на 10,9%), Полтавской (на 10,5%) и Донецкой (на 10,3%) областях.

Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8%, составив 816,554 млрд грн.