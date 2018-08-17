Порошенко одобрил дополнительное выделение 1,4 млрд гривен из госбюджета-2018 на дотации госшахтам

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый парламентом 13 июля, который предусматривает выделение дополнительно 1,4 млрд гривен из государственного бюджета на 2018 год на поддержку государственных угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что реализация данного закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда указанной категории лиц.

Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Верховная Рада направила дополнительно 1,4 млрд гривен из государственного бюджета на 2018 год на поддержку государственных угледобывающих предприятий.

Первоначально законопроектом предлагалось увеличить расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе "Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности" на 2,8 млрд гривен.

При этом в ходе рассмотрения законопроекта его авторы снизили данную сумму до 1,4 млрд гривен.