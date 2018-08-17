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На ProZorro.Продажи состоялся первый успешный аукцион малой приватизации
16:52 17.08.2018 |
На ProZorro.Продажи состоялся первый успешный аукцион малой приватизации
В системе ProZorro.Продажи состоялся первый успешный аукцион малой приватизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
Первым лотом, который выставлялся на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставлен местной общиной. Комплекс нежилых зданий продали за 209,64 тыс. грн.
МЭРТ также сообщил о повторном аукционе по продаже нежилого помещения площадью 44,7 кв. м во Львове. "Напомню, что согласно правилам малой приватизации, если на аукцион никто не пришел, то система автоматически объявляет повторный аукцион по вдвое меньшей стартовой цене. Так и произошло на этот раз", - отметил и.о. директора площадки Алексей Соболев.
Среди ближайших аукционов малой приватизации - продажа нежилого помещения площадью более 600 кв. м в Киеве и пакета акций госпредприятия Укрпапірпром. Дата проведения - 30 августа.
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