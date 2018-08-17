Катар хочет запустить в Украине производство синтетического моторного топлива

Львовская областная государственная администрация, Львовский областной совет, ООО «Энергия природы - водород» (Харьков) и компания «Гальф Петролиум Лимитед Ко» (Катар) подписали Меморандум по реализации проекта «Создание в Украине высокотехнологичного комплекса производства синтетического моторного топлива». Проект реализуют во Львовской области.

«Мы на стадии начала очень важного проекта, а именно превращения твердого топлива в жидкое. И мы уже обсудили большое количество деталей. Важным аспектом реализации этого проекта является то, чтобы привлечь к этому сотрудничеству также и частный сектор», - отметил директор компании «Гальф Петролиум Лимитед Ко» Абдулазиз Хамад Аль-Делаими.

Стоит добавить, что основной целью проекта «Создание в Украине высокотехнологичного комплекса производства синтетического моторного топлива» является увеличение производства моторного топлива в Украине на 1,5 млн тонн.

Кроме того, проектом предусматривается модернизация и дооснащение угольной шахты «Заречная»; строительство перерабатывающего комплекса для получения моторного топлива; строительство угольной шахты «Тягловская 1-2».

Период осуществления первой очереди проекта - 2018-2023 годы. Важно, что инвестиционный ресурс ($4,2 млрд) - без использования государственных средств и предоставления государственных гарантий от правительства Украины. В перспективе планируется создание около 8 тыс. дополнительных рабочих мест.