На проблемных территориях собираются предоставить налоговые льготы на 5 лет

Минрегион разработал проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности и создания новых рабочих мест на проблемных территориях».

Как отмечает "ЮРЛИГА", законопроект направлен на реализацию норм проекта Закона «О стимулировании развития регионов» (новая редакция) касаемо развития регионов и проблемных территорий.

Под проблемной территорией подразумевается территория, на которой сложились неблагоприятные социально-экономические условия и на которой по решению Кабмина или ВР АР Крым, областного совета осуществляются мероприятия государственного или регионального стимулирования развития.

Проектом предусмотрено, что субъекты хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики на проблемных территориях и зарегистрированы в соответствии с Законом «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», в течение первых 5 лет со дня регистрации:

а) освобождаются от обложения НДС за изготовление и распространение собственной продукции;

б) освобождаются от уплаты 50 % установленного объема налога на прибыль.

Кроме того, проектом предусмотрены особенности налогообложения новых предприятий, основные фонды которых полностью размещены на проблемных территориях и которые создают дополнительные рабочие места, в частности прибыль таких предприятий освобождается от налогообложения сроком на 5 лет, предоставляется возможность рассрочки уплаты НДС.