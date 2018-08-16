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Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 18,6% до 37,2 млрд гривен в 1-м полугодии
15:36 16.08.2018 |
Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 5,8 млрд гривен или на 18,6% до 37,2 млрд гривен в январе-июне текущего года по сравению с аналогичным периодом 2017 года (31,4 млрд гривен).
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
В это же время, плательщики Офиса крупных налогоплательщиков обеспечили более 80% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.
Отмечается также положительные результаты работы по направлению сокращения убытков крупными плательщиками.
В частности, в течение 1-го полугодия 2018 года относительно аналогичного периода прошлого года сумма убытков уменьшилась на 42,7 млрд гривен, или на 8,9%.
С 357 до 338 уменьшилось количество убыточных субъектов хозяйствования (без учета банковских учреждений).
Как сообщали Українські Новини, крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 55,8% до 70,2 млрд гривен в 2017 году.
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