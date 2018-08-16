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ГФС увеличила сбор таможенных платежей на 15% до 195,3 млрд гривен в январе-июле
10:34 16.08.2018 |
Государственная фискальная служба увеличила сбор таможенных платежей на 15%, или на 25,9 млрд гривен до 195,3 млрд гривен в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года фиксируется положительная динамика и постепенный рост объемов ввоза товаров на таможенную территорию Украины, уровня таможенной стоимости и таможенных платежей.
Так, объемы налогооблагаемого импорта товаров в январе-июле 2018 года выросли по весу до 37,8 млн тонн, что на 5% больше января-июля 2017 года, и по таможенной стоимости - почти до 28,4 млрд долларов, или на 16% больше соответствующего периода прошлого года.
За указанный период таможенные платежи по импорту составили 7,4 млрд долларов, что на 15% превышает соответствующий показатель прошлого года.
Уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 9,8% до 0,75 доллар/кг.
Налоговая нагрузка на единицу веса облагаемого импорта увеличилась до 5,21 гривен/кг, или на 9,1%.
Как сообщали Українськi Новини, Гройсман ожидает увеличения поступлений в государственный бюджет в 2018 году на 35-40 млрд гривен в результате борьбы с контрабандой.
В январе-июне 2018 года в общий фонд государственного бюджета собрано 404,7 млрд гривен платежей, которые контролируются ГФС, что на 13,2%, или на 47,3 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года.
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