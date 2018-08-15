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Минрегион запустил новый механизм согласования отклонений от строительных норм
15:33 15.08.2018 |
Открытый механизм согласования отклонений от государственных строительных норм начал реализовываться на практике.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
На днях состоялось первое заседание секции по вопросам строительства и архитектуры Минрегиона Научно-технического совета согласно новому порядку, который был разработан в сотрудничестве со специалистами Реанимационного пакета реформ, Офиса эффективного регулирования (BRDO), Международной межправительственной организации по развитию права (IDLO), правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" и другими организациями.
"Главная цель - предотвратить коррупционным проявлениям в строительстве, в частности, государственных строительных норм. Отныне каждый желающий может мониторить состояние обработки обращений по отклонениям от ГСН. Эта информация есть в открытом доступе на сайте Минрегиона", - сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Чиновник добавил, что Минрегион разработал проект перечня норм, в согласовании отклонений от которых отказывается. Это касается вопросов безопасности людей, например, уменьшение санитарных разрывов и противопожарных расстояний от АЗС до ближайших зданий, сооружений и инженерных сетей, размещения АЗС на жилых и пешеходных улицах, внутриквартальных проездах, в пределах жилых территорий, зонах отдыха и прибрежных полосах, уменьшение количества аварийных выходов на автомобильных стоянках, уменьшение огнестойкости зданий и их конструкций и тому подобное. Сейчас перечень согласовывается с соответствующими министерствами и ведомствами.
Как сообщалось, с 1 сентября вступают в силу новые ГСН Б.2.2-12:2018 "Планировка и застройка территорий", ГСН В.2.2-3:2018 "Здания и сооружения. Учебные заведения" и ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", с 1 октября - новая ГСН В.2.2-4-2018 "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования".
Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.
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