Промышленность увеличила потребление газа на 20%

Потребление природного газа промышленными предприятиями по итогам первого полугодия 2018 г. составило 6 млрд куб. м, что на 19,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в статистических данных Министерства энергетики и угольной промышленности.

Общее потребление газа в стране за этот период увеличилось на 2,8% - до 18,2 млрд куб. м за счет промышленных потребителей и предприятий ТКЭ.

Промышленность является единственным сегментом украинского рынка, который покупает природный газ по нерегулируемым государством рыночным ценам. Доля промышленного потребления газа по итогам 6 месяцев 2018 г. составила около 33% против 29% в аналогичный период 2017 г.

Напомним, промышленное потребление газа резко обвалилось в 2014 г. с началом военных действий на востоке Украине. В 2013 г. промышленность потребила 20,02 млрд куб. м или 39,7% от всего потребления по стране в 2014 г. - 14,13 млрд куб. м (34,8%), в 2015 г. - 11,42 млрд куб. м (33,8%), в 2016 г. - 9,6 млрд куб. м (29,7%), 2017 г. - 10,8 млрд куб. м (33,5%).

По итогам I квартала 2018 г. промышленное потребление газа увеличилось на 35% до 4,2 млрд куб. м.