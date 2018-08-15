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Налоговый долг с начала 2018 г. сократился на 9,8 млрд грн - ГФС
11:12 15.08.2018 |
Налоговый долг с начала 2018 года сократился на 9,8 млрд грн - до 81,6 млрд грн, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
"Если на начало 2018 года налоговый долг составлял 91,4 млрд грн, то уже на 1 августа этого года сума долга без учета новообразованного должна сократиться до 81,6 млрд грн", - цитирует пресс-служба ведомства директора департамента погашения долга ГФС Сергея Янчука в среду.
По его словам, сокращение долга произошло за счет поступления средств - 4,9 млрд грн и списания безнадежного долга, в том числе по решению судов и других законных оснований - 1,5 млрд грн.
По данным ГФС, по состоянию на 1 августа этого года должники после предупредительных мер по взысканию самостоятельно уплатили 2,6 млрд грн, должники, которые находятся в процедуре банкротства, - почти 2,1 млрд грн.
С банковских счетов ГФС взыскала 118,4 млн грн. Поступления от реализации залогового имущества составили 60,8 млн грн, за счет средств и имущества органов управления государственных и коммунальных предприятий - 66,4 млн грн, за счет изъятия наличных - 2,2 млн грн,
Ранее Офис крупнейших налогоплательщиков отчитался о сокращении налогового долга 170 компаниями-должниками, которые им обслуживаются, на 9 млрд грн по итогам семи месяцев 2018 года, - до 11,7 млрд грн.
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