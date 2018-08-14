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В 1-м полугодии положительное сальдо внешней торговли услугами составило $2,8 млрд
18:38 14.08.2018 |
В 1-м полугодии 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 2 826,4 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 1 полугодии 2018 года составил 5 377,9 млн долларов, увеличившись на 5,7%, или на 290 млн долларов по сравнению с 1 полугодием 2017 года.
Импорт услуг составил 2 551,5 млн долларов, увеличившись на 4,9%, или на 119,2 млн долларов по сравнению с 1 полугодием 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в 1 квартале 2018 года экспорт услуг превысил импорт на 1 460,6 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в 1 полугодии, млн долларов США:
|Экспорт
|Импорт
|1 полугодие 2018
|в % к 1 полугодию 2017
|1 полугодие 2018
|в % к 1 полугодию 2017
|Услуги, всего
|5377,9
|105,7
|2551,5
|104,9
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|827,2
|116,1
|*
|*
|Услуги для переработки товаров во внутренней экономике
|4,4
|105,3
|*
|*
|Услуги для переработки товаров за границей
|822,8
|116,1
|0,9
|59,0
|Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям
|104,6
|88,8
|37,2
|108,7
|Транспортные услуги, в том числе
|2757,7
|99,4
|603,2
|113,5
|Морской транспорт, всего
|257,5
|81,9
|94,4
|88,4
|Речной транспорт, всего
|*
|*
|*
|*
|Воздушный транспорт, всего
|526,9
|117,1
|252,1
|151,3
|Железнодорожный транспорт, всего
|281,4
|97,2
|135,5
|92,5
|Автомобильный транспорт, всего
|144,8
|112,6
|64,8
|108,0
|Трубопроводный транспорт
|1401,6
|96,7
|*
|*
|Передача электроэнергии
|*
|*
|*
|*
|Другой транспорт
|112,6
|93,0
|9,3
|119,9
|Услуги почтовой и курьерской службы
|17,8
|175,6
|7,6
|231,8
|Путешествия
|122,4
|122,5
|434,0
|136,1
|Строительные услуги
|32,8
|49,0
|19,5
|161,2
|Строительство заграницей
|27,2
|44,0
|7,3
|146,4
|Строительство во внутреннюю экономику
|5,6
|110,1
|12,2
|171,6
|Страховые услуги
|21,7
|125,1
|43,3
|50,0
|Финансовые услуги
|48,4
|151,0
|175,9
|85,1
|Роялти и лицензионные услуги
|20,2
|137,3
|194,6
|121,8
|Услуги франшизы и использование торговой марки
|6,8
|185,1
|98,3
|127,4
|Лицензионные услуги
|9,1
|120,6
|74,5
|128,5
|Патентные услуги
|1,3
|84,2
|0,7
|159,6
|Другие роялти
|3,1
|151,5
|21,0
|86,7
|Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
|967,2
|116,4
|200,3
|100,1
|Телекоммуникационные услуги
|80,2
|84,0
|52,6
|70,4
|Компьютерные услуги
|744,4
|121,9
|102,5
|119,7
|Информационные услуги
|142,6
|114,0
|45,2
|113,6
|Деловые услуги, всего
|467,5
|112,3
|*
|*
|Услуги исследования и разработки
|61,7
|98,9
|6,1
|58,1
|Профессиональные и консалтинговые услуги
|212,9
|117,3
|218,7
|141,5
|Научные и технические услуги
|89,0
|106,8
|47,7
|171,9
|Обработка и устранения загрязнения окружающей среды
|*
|*
|*
|*
|Услуги сельского хозяйства и услуги добычи
|*
|*
|47,8
|352,1
|Услуги операционного лизинга
|16,5
|96,0
|90,1
|172,3
|Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги
|37,5
|107,0
|12,1
|56,1
|Другие деловые услуги
|40,4
|133,1
|18,3
|96,9
|Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего
|6,1
|103,0
|7,0
|49,2
|Аудиовизуальные услуги
|4,3
|105,4
|4,2
|33,1
|Культурные и рекреационные услуги
|0,4
|50,5
|2,1
|234,1
|Другие личные услуги
|1,4
|134,4
|0,7
|113,2
|Государственные услуги
|2,1
|134,3
|301,2
|58,1
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