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В январе-июне отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $2 657,6 млн
18:29 14.08.2018 |
В январе-июне 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 2 657,6 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-июня отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 657,6 млн долларов по сравнению с январем-июнем 2017 года (январь-июнь 2017 года отрицательное сальдо составило 2 000,0 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-июне 2018 года составил 23 260,6 млн долларов, при этом он увеличился на 12,7% по сравнению с январем-июнем 2017 года.
Импорт товаров в январе-июне 2018 года составил 25 918,2 млн долларов, увеличившись на 14,5%.
Как сообщали Українські Новини, в январе-мае 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 2 054,9 млн долларов.
В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.
В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).
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