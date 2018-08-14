Девальвация турецкой лиры не повлияет на снижение стоимости туров для украинцев - эксперты

Обвал курса турецкой нацвалюты не повлияет на стоимость туристических путевок в текущем сезоне, так как контракты между украинскими туроператорами и турецкими отельерами сформированы в долларах США и евро, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

"Падение лиры сейчас никаким образом не повлияет на стоимость путевок в Турцию, так как основные контракты между украинскими туроператорами и турецкими отельерами, или принимающими сторонами, формируются в долларах и евро. Сезон как раз заканчивается, подписание новых контрактов будет происходить ориентировочно в ноябре-декабре. Теоретически, если лира будет и в дальнейшем падать, то это может повлиять на подписание контрактов на следующий год", - рассказал генеральный директор туроператора Tez Tour Александр Новиковский.

По его словам, одним из факторов снижения стоимости в перспективе может стать сокращение потока внутренних туристов в Турции. Таким образом, чтобы заместить внутреннего туриста внешним, гостиницы могут сделать более привлекательные ценники.

Кроме того, по мнению А.Новиковского, следует учитывать, что девальвация влечет за собой экономические последствия - повышения стоимости горючего, электроэнергии, заработных плат - поэтому отельеры могут увеличивать стоимость размещения.

Директор Центра развития туризма Владимир Царук считает, что в связи с девальвацией можно рассчитывать только на специальные акции, или снижение стоимости размещения, в случае недобора туристов в конкретных гостиницах.

"Но поскольку этот сезон для Турции является довольно удачным, то это маловероятно. Многие гостиницы, впервые за длительное время, стоят в так называемых "стопах", то есть у них уже нет возможности забронировать места. Особенно это касается брендовых гостиниц уровня 5 звезд и больше. Девальвация лиры может быть полезной украинским туристам только с точки зрения покупок местных турецких товаров и услуг", - отметил В.Царук.

По информации туроператоров, поток туристов в Турцию продолжает расти и в 2019 году может даже превысить показатели текущего года, в связи с чем существенное снижение стоимости туров маловероятно.

"На удешевление туров рассчитывать не стоит, так как Турция переживает туристический бум, и спрос превышает предложение. Поток туристов в Турцию существенно возрастает в связи с возвращением отдыхающих из Европы и России", - отметили в компании Join UP!.

В то же время, генеральный директор онлайн-портала путешествий Tripsee Юлия Челикпазу все же допускает снижение цены туров в 2019 году.

"Из-за девальвации турецкой лиры мы не ожидаем ощутимого снижения стоимости туров в этом году для украинцев. Если обесценивание турецкой лиры будет продолжаться, то в следующем году возможно снижение стоимости туров в Турцию на 10-15%. Однако, если спрос на данное направление будет такой же высокий, как и в этом году, отельеры не будут снижать цены", - отметила Ю. Челикпазу.

Как сообщалось, согласно данным FactSet, курс турецкой лиры к доллару США за минувшую неделю рухнул на 20%, а с начала 2018 года - на 40%.

Ослабление лиры спровоцировало обострение конфликта между Анкарой и Вашингтоном и отсутствие прогресса в переговорах представителей двух стран, направленных на налаживание отношений между ними после ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном.