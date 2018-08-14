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Украина за 7 мес. перешла к отрицательной динамике автопроизводства за счет резкого падения в июле
13:12 14.08.2018 |
Украинские автопредприятия в январе-июле 2018 года произвели 4,074 тыс. автотранспортных средств, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей сохранил небольшую положительную динамику (0,5%) - до 3,483 ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".
Таким образом, впервые с начала текущего года автопроизводство в стране продемонстрировало отрицательную динамику к аналогичному периоду 2017 года: если по итогам января-июня сохранялся прирост на 6,4%, то по итогам первого квартала прирост составлял 43% (но с учетом низкой сравнительной базы).
Ассоциация отмечает, что формирование негативного тренда по итогам января-июля обусловлено падением выпуска автотранспортных средств в июле на 57% к июлю-2017 и на 67% к июню текущего года - до 221 ед., что, в свою очередь произошло из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" - единственном работающем в этом году предприятия легкового сегмента отечественного автопрома.
За июль на заводе собрано всего 150 автомобилей, что в два раза меньше, чем за тот же месяц 2017 года, и почти в четыре раза меньше июньского выпуска.
Производство коммерческих автомобилей в прошлом месяце составило всего 5 ед., что в 10 раз ниже результата годичной давности (в статистике по-прежнему отсутствуют данные по КрАЗу). При этом все авто выпущены заводом "Черкасский автобус", тогда как в июле-2017 он не выпустил ни одного такого авто, а все 48 ед. произвел Запорожский автозавод (в июле-2018 - ни одного).
За январь-июль этой автотехники произведено 114 ед. - на 55% меньше, чем за тот же период 2017 года.
Производители автобусов за прошлый месяц выпустили 66 машин, что на 8 ед. больше, чем в июле 2017 года, но на 11 ед. меньше июньского показателя. В том числе 20 автобусов выпущено Черниговским автозаводом, два - ЗАЗом, 40 ед.- "Черкасским автобусом".
Всего за семь месяцев выпуск автобусов составил 461 ед. - на 16,7% больше, чем годом ранее.
Как сообщалось, украинские автопроизводители неоднократно заявляли о катастрофическом состоянии отрасли.
В начале июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов до сентября текущего года разработать совместный с Кабмином законопроект о развитии автомобилестроения с созданием условий для прихода иностранных инвесторов.
Затем стало известно о рассматриваемой группой Renault, продажи легковой и коммерческой техники которой лидируют в Украине, возможности размещения производства в стране.
Автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% - до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) - 486 ед.
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