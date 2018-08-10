Монетарные условия достаточно жесткие для сохранения динамики инфляции в соответствии с прогнозом центробанка - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) считает действующие монетарные условия достаточно жесткими, чтобы обеспечить сохранение динамики потребительской инфляции в соответствии с прогнозом центробанка - 8,9% к концу 2018 года и ее возвращение в целевой диапазон в IV квартале 2019 года.

Такое утверждение содержится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в июле 2018 года, размещенном на веб-сайте регулятора.

"Несмотря на ослабление давления со стороны цен на продукты питания и отдельные непродовольственные товары, фундаментальное инфляционное давление остается высоким на фоне устойчивого потребительского спроса. В то же время монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить сохранение динамики потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка (8,9% г/г к концу 2018 года) и ее возвращение в целевой диапазон в IV квартале 2019 года", - указано в сообщении.

Как отмечает центробанк, в июле продолжалось замедление потребительской инфляции - до 8,9% в годовом измерении по сравнению с 9,9% в июне.

"Снижение инфляции в годовом измерении было ожидаемым, и ее показатель в июле соответствовал траектории прогноза, опубликованном в "Инфляционном отчете" за июль 2018 года. Прежде всего, этому способствовало замедление роста цен на продукты питания благодаря ощутимому расширению их предложения. Кроме того, менее существенно выросли цены на отдельные непродовольственные товары в результате укрепления курса гривни к валютам стран - торговых партнеров в предыдущие месяцы, что, в частности, было обусловлено жесткой монетарной политикой Национального банка", говорится в сообщении.

Как сообщалось, НБУ с 13 июля повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 17,5% для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.

Как сообщается в июльском протоколе заседания комитета монетарной политики центробанка, НБУ может пойти на очередное повышение учетной ставки на заседании в сентябре в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков.

Тогда как правление НБУ по итогам заседания комитета 12 июля приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% с 17%, большинство членов комитета - пять из девяти - высказывалось за более радикальное повышение, до 18%.