Украине не хватает аграриев и айтишников. Банкиры и финансисты — лишние

Тенденция растущего дефицита персонала на фоне массовой трудовой миграции стала основной на отечественном рынке труда в первом полугодии 2018г, - констатируют в компании Ancor Ukraine. По данным рекрутеров, больше всего в этом году выросло количество вакансий в сферах производства товаров массового потребления, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг, торговли, медицины и фармации и пр. Рынок банков и финансовых услуг продолжает постепенно сокращаться. А флагманами экономики продолжают оставаться IT и сельское хозяйство, - констатируют в Ancor Ukraine, информирует news.enovosty.com.

При этом в агропроме наиболее востребованы сейчас узкопрофильные специалисты со знанием иностранных языков (селекционеры, агрономы, механики). Им готовы платить в среднем на 10% больше, чем в прошлом году.

На рынке IT количество вакансий увеличилось на 31%, а зарплаты - на 13%. Работодатели активно привлекают девелоперов, тестировщиков, IT-рекрутеров.

Количество вакансий на рынке медицины и фармации увеличивается день ото дня. При этом заработные платы выросли в среднем на 10%, с начала года. Наиболее востребованы медицинские представители, региональные менеджеры, продакт менеджеры, специалисты по регистрации.

А вот вакансий в сфере банков и финансовых услуг, по сравнению с прошлым годом, больше не стало. Активно развиваются разве что коллекторские компании и компании по выдаче микрозаймов.

Особенно горячо сейчас на рынке рабочего персонала. Самыми востребованными специалистами являются квалифицированные строители, разнорабочие, курьеры, грузчики, комплектовщики, сборщики, водители грузового автотранспорта, продавцы, уборщицы. При этом зарплаты особо не расти и остались на уровне прошлого года - от 5 тыс. до 15 тыс. грн.

Директор кадрового холдинга АНКОР в Украине Юрий Перч считает, что основной задачей работодателей станет удержание персонала. «По официальным данным Госпогрансужбы Украины, число наших граждан уехавших в Европу на 1,7 млн больше количества вернувшихся обратно из Европы за последние два года. Эта цифра отражает реальную ситуацию с трудовой миграцией. Мы говорим как о высококвалифицированном персонале, так и о студентах. Проблема может обострится из-за недавнего решения Польши о выделении 2,9 млрд. злотых на программу привлечения из Украины студентов и квалифицированной рабочей силы. Представители рабочих специальностей средней квалификации тоже в зоне риска. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне наряду с низким уровнем дохода «выгоняет» многих украинцев за границу, при этом обеспечивая им более высокие доходы и стандарты жизни», - подытожил эксперт.