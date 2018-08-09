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ГФС увеличила сбор ЕСВ на 27,6% до 126,8 млрд гривен в январе-июле
10:47 09.08.2018 |
Государственная фискальная служба увеличила сбор единого социального взноса на 27,6%, или на 27,4 млрд гривен до 126,8 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В частности, в июле ГФС обеспечила поступление 19,1 млрд гривен ЕСВ, что на 4 млрд гривен, или на 26% больше июля 2017 года.
За 2017 год обеспечено поступление ЕСВ на уровне 180,8 млрд гривен, что на 49 млрд гривен больше показателя 2016 года.
Как сообщали Українські Новини, единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.
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