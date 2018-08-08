Офис крупных налогоплательщиков отчитался о сокращении налогового долга на 9 млрд грн за 7 месяцев

Около 170 компаний-должников погасили налоговый долг в январе-июле 2018 года на 9 млрд грн, таким образом общий налоговый долг сократился до 11,7 млрд грн, сообщил Офис крупных налогоплательщиков в среду.

Как отметило ведомство, с начала 2018 года в банковские учреждения направлено более 30 тыс. инкассовых поручений (распоряжений) на списание средств со счетов должников на основе судебных решений и решений руководителей.

При этом Офис подчеркивает, что значительные успехи достигнуты в вопросе погашения налоговой задолженности с части чистой прибыли госпредприятий: "Раньше этот вопрос заводил в "глухой угол", поскольку часть чистой прибыли по законодательству не является налоговым платежом. Офис впервые получил положительную судебную практику в этом направлении, в результате чего подразделения Офиса подали в суд иски на взыскание налоговой задолженности с части чистой прибыли по государственным предприятиям на 230,5 млн грн".

В то же время сокращению налогового долга также благоприятствовало направление налоговых требований на совершение описи в налоговый залог ликвидного имущества как то готовая продукция, автотранспорт или недвижимость, отмечает Офис.

Как сообщалось, на начало 2018 года налоговый долг составлял 20,7 млрд грн. При этом за январь-февраль налоговый долг был сокращен на 6,8 млрд грн - до 13,9 млрд грн.

