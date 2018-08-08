Финансовые новости
- |
- 08.08.18
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
По итогам января-июля крупный бизнес увеличил отчисления в госбюджет на 16,4% до 170,4 миллиарда гривен
12:11 08.08.2018 |
По данным Офиса крупнейших налогоплательщиков, поступления от налога на прибыль выросли почти вдвое - с 24,6 млрд грн за семь месяцев в 2017 году до 40,7 млрд грн в текущем году.
Поступления от налога на добавленную стоимость выросли на 8,7 млрд грн - до 76,1 млрд грн.
Поступления от акциза сократились на 1,8 млрд грн - до 33,8 млрд грн.
Наибольшие поступления обеспечил крупный бизнес из Киева - 129,7 млрд грн, Днепра - 16,3 млрд грн, Харькова - 8,3 млрд грн.
"Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, составила 57,8% от общего сбора налогов", - отметили в ведомстве.
Отметим, что по итогам 2017 года инфляция в Украине составила 13,7%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине могут закрыть больше половины страховых компаний
|США помогли Украине выбить новый транш от МВФ - источник
|Двухнедельное подорожание доллара в Украине завершилось 7 августа разворотом рынка и курсовым откатом
|Бессмысленный, но особенный. К чему приведут очередные танцы вокруг статуса Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Офис крупных налогоплательщиков отчитался о сокращении налогового долга на 9 млрд грн за 7 месяцев
|Нефть дешевеет 8 августа из-за очередного обострения конфликта США и КНР, Brent торгуется у $74,5
|Украинские банки во II-кв. 2018 сосредоточились на работе с населением – обзор НБУ
|По итогам января-июля крупный бизнес увеличил отчисления в госбюджет на 16,4% до 170,4 миллиарда гривен
|Агрострахование: зачем нужен аграрный сюрвейер
|Гройсман рассчитывает, что УЗ начнет эксплуатацию американских локомотивов осенью
Это интересно
|Умные колонки будут отпугивать грабителей от вашего дома... разговорами
|Hyundai сделает дизайн своих машин лучше, чем у Alfa Romeo
|Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов