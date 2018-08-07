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Рынок автомобильного секонд-хенда в июле продолжил ставить рекорды
13:43 06.08.2018 |
В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 16,5 тыс. легковых автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации - 9,8 тыс. шт. Таким образом, доля импортированных возрастных авто на первичном рынке продолжает увеличиваться и составила уже более 59%, сообщает ассоциация «Укравтопром». Для автомобильного секонд-хенда это новый рекорд, предыдущий был поставлен месяцем ранее, когда доля машин, бывших в эксплуатации, в первичных регистрациях достигла показателя в 58 процентов.
Относительно июльского результата прошлого года спрос на иномарки с пробегом вырос на 88 процентов.
Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1566 шт. Это в 3,6 раза больше количества реализованных в июле новых автомобилей этой же марки.
Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1399 подержанных автомобилей, что почти вдвое больше объема реализации новых Рено.
Третий результат у Шкоды - 951 авто с пробегом, такой показатель на 89% превзошел количество первичных регистраций автомобилей марки Skoda в том же месяце.
Бэушные Форды нашли в Украине 626 владельцев, что в 2 раза больше июльского объема реализации новых легковых Фордов.
Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan - 519 машин не первой свежести обзавелись украинской пропиской (на 12% больше чем новые авто этой марки).
Наиболее ходовыми моделями на украинском первичном рынке легковых автомобилей с пробегом в июле были:
RENAULT Megane - 1026 шт.
VOLKSWAGEN Passat - 662 шт.
SKODA Octavia - 488 шт.
NISSAN Leaf - 317 шт.
VOLKSWAGEN Golf - 292 шт.
Всего с начала года украинские номера получили 51,6 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 84% больше чем за аналогичный период прошлого года, а их доля на первичном рынке составила 53 процента.
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