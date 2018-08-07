Омелян: отмена поездов между Украиной и Россией зависит от СНБО и Кабмина

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

По его словам, Мининфраструктуры действительно рассматривало вопрос о закрытии поездов в Москву, но окончательное решение должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинское Правительство.

"Вопрос действительно на повестке дня, но решение консолидировано должно поддержать СНБО и Правительство", - отметил он.

Итак, о конкретных сроках закрытия железнодорожного сообщения между Украиной и Россией речи сейчас нет.

Летом 2017-го российское издание "Коммерсант" сообщило, что Украина отменяет поезда в РФ. Однако, в "Укрзализныци" тогда опровергли эту информацию.

Между Украиной и Россией курсируют 14 поездов. Девять из них украинские. Два киевских, два харьковских, одесский, херсонский, а также из Кривого Рога и Хмельницкого. Конечные две точки - Москва или Санкт-Петербург.

Напомним, что авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября 2015 года. Условием возобновления авиационного сообщения между Украиной и РФ Мининфраструктуры назвало прекращения российскими компаниями полетов в Крым и уплаты всех штрафных санкций за незаконные полеты.