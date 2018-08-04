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В январе-июле доходы местных бюджетов выросли на 23,6% до 127 млрд гривен, - Зубко
23:31 03.08.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 23,6%, или на 24,3 млрд гривен до 127 млрд гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
При этом поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 16 млрд гривен до 75 млрд гривен.
Поступления от платы за землю составили 15,2 млрд гривен, поступления от единого налога - 15,8 млрд гривен.
Также Зубко сообщил, что по состоянию на 1 июля остатки средств общего фонда местных бюджетов на счетах Госказначейства составили 38,4 млрд гривен, на депозитных счетах - 8,6 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, Зубко констатировал увеличение доходов местных бюджетов в 2017 году на 31% до 192 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.
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