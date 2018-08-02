Финансовые новости
- |
- 02.08.18
- |
- 23:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро
Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не исключает, что киевские власти искусственно создали ситуацию с непризнанием долгов "Киевэнерго", чтобы закупить газ для городских ТЭЦ у частной компании по высокой цене, тогда как ранее киевские чиновники тихо и без громких заявлений признали сомнительный долг коммунального предприятия "Киевский метрополитен" перед частной компанией в размере 1,8 миллиарда гривень.
Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.
"Киевская власть приобрела газ для ТЭЦ-5 у частной структуры. Купила дороже, чем коммерческая цена "Нафтогаза" на август месяц. И значительно дороже, чем цена по специальным обязательствам, которая была бы доступна городу, если бы господин Кличко выполнил свое обещание перед киевлянами и потратил предыдущий год на урегулирование проблемных вопросов с "Киевэнерго". Это же для этого он продолжал договор аренды, который можно было разорвать еще в 2017 году, не так ли?", - написал Коболев.
"Не исключаю, что вся эта история была искусственно создана с очень простой целью - покупать газ у частных структур по завышенной цене. Интересный момент - долги перед частной компанией, которая аффилирована с этим самим господином Фуксом (украино-российский бизнесмен Павел Фукс - УНИАН), в сумме 1,8 миллиарда гривень Киевсовет радостно признал тихо, без демаршей и громких заявлений", - заявил глава "Нафтогаза".
Как сообщал УНИАН, КГГА закупила газ у частной компании "Укрнефтебурение" для обеспечения стабильной работы столичных ТЭЦ по цене 10,2 тысячи гривень за тысячу кубометров, что на 47% выше цены, по которой "Нафтогаз Украины" согласно специальным обязательствам реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго - около 7 тысяч гривень.
В то же время, "Нафтогаз" с 1 августа повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 1,8% по сравнению с июлем - до 10,13 тысячи гривень за тысячу кубометров.
Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 1,7% - до 11,08 тысячи гривень за тысячу кубометров.
Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.
Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом", будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, а также при условии предоплаты до периода (календарный месяц) поставки газа, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.
В июле Киевсовет принял решение по поводу разрешения проблемы задолженности столичного метрополитена по договору о закупке у ООО "Укррослизинг" 100 вагонов на условиях лизинга.
Согласно документу, КП "Киевский метрополитен" должен принять организационно-правовые меры для реструктуризации своего долга перед обществом с ограниченной ответственностью "Укррослизинг". Решение не предусматривает возвращения долга компании, а позволит руководству КП начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации.
В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила с компанией "Укррослизинг" договор на закупку 100 вагонов метро на общую сумму 1,4 миллиарда гривень на условиях финансового лизинга. В период с 2010 по 2013 год Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривень. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро, затем по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил передачу всех подследственных дел Антикоррупционному суду после начала его работы
|Разводной мост: Керченский мост оказался попагандистским трюком Москвы
|Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией
|Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро
|Государственная зерновая корпорация утроила авансовые выплаты аграриям
|Минфин предложил новую редакцию Закона о финмониторинге
|Цены на автогаз возобновили рост 2 августа
|В январе-июле аренда госимущества принесла бюджету 839,9 млн гривен
|Нефть дешевеет 2 августа на данных о запасах в США, Brent опустилась ниже $72 за баррель
Это интересно
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности