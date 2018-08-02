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В январе-июле аренда госимущества принесла бюджету 839,9 млн гривен
16:38 02.08.2018 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 839,9 млн гривен, полученных за аренду государственного имущества в январе-июле.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил временно исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров, передают Українськi Новини.
Трубаров отметил, что эта сумма составляет 84% годового плана по аренде госимущества.
Как сообщали Українськi Новини, ФГИ перечислил в госбюджет почти 720 млн гривен от аренды госимущества в январе-июне.
В 2017 году Фонд госимущества перечислил в госбюджет 1,041 млрд гривен от аренды госимущества.
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