Украина за 7 мес. нарастила выпуск стали на 1%, проката - на 4%, чугуна - на 7% при падении производства в июле

Украинские металлургические предприятия по итогам января-июля 2018 года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 10,636 млн тонн.

Согласно информации объединения "Укрметаллургпром" в четверг, выплавка стали возросла на 1% - до 11,99 млн тонн, чугуна - на 7%, до 11,75 млн тонн.

При этом относительные показатели производства в январе-июле-2018 по сравнению с январем-июлем-2017 без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ выше: выпуск проката увеличился на 9%, стали - на 5%, чугуна - на 12%.

В июле-2018 метпредприятия Украины произвели 1,598 млн тонн чугуна (98% относительно июня 2018 года), 1,599 млн тонн стали (93%), 1,375 млн тонн проката (90%).

"Снижение производства основных видов продукции связано с капитальными ремонтами и планово-предупредительными работами на ряде агрегатов", - поясняется в информации объединения.

Как сообщалось, в 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.

