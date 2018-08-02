Финансовые новости
- |
- 02.08.18
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июне увеличилась на 6,6% - Госстат
15:13 02.08.2018 |
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2018 года увеличилась на 6,6% к маю-2018 и составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии).
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г.Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Согласно статданным, в целом в июне 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,5 млрд грн, что составило 111,8% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).
Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июне-2018 зафиксирован в Киевской (на 42,6% больше сумы начислений), Кировоградской (+32,8%), Одесской (+29,9%) и Харьковской (+26,3%) областях. Самый низкий уровень оплаты - в Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях (72-86% суммы начислений).
В Киеве уровень оплаты составил 111,5%.
Согласно данным Госстата, в январе-июне 2018 года с населением заключено 38,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 254,3 млн грн.
Средние начисление за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в июне-2018 составили 604,9 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разводной мост: Керченский мост оказался попагандистским трюком Москвы
|Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией
|Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка
|«Зеленые» аукционы: законодателям нужно договариваться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 2 августа на данных о запасах в США, Brent опустилась ниже $72 за баррель
|Украина за 7 мес. нарастила выпуск стали на 1%, проката - на 4%, чугуна - на 7% при падении производства в июле
|Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июне увеличилась на 6,6% - Госстат
|«Северному потоку-2» разработали маршрут в обход Дании – росСМИ
|Порошенко одобрил передачу всех подследственных дел Антикоррупционному суду после начала его работы
|Мировые цены на продовольствие в июле резко снизились - ФАО
Это интересно
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
|«Мозговая пыль» Гвинет Пэлтроу. Актрису обвиняют в распространении антинаучных рецептов ЗОЖ