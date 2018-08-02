Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июне увеличилась на 6,6% - Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2018 года увеличилась на 6,6% к маю-2018 и составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г.Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в июне 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,5 млрд грн, что составило 111,8% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июне-2018 зафиксирован в Киевской (на 42,6% больше сумы начислений), Кировоградской (+32,8%), Одесской (+29,9%) и Харьковской (+26,3%) областях. Самый низкий уровень оплаты - в Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях (72-86% суммы начислений).

В Киеве уровень оплаты составил 111,5%.

Согласно данным Госстата, в январе-июне 2018 года с населением заключено 38,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 254,3 млн грн.

Средние начисление за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в июне-2018 составили 604,9 грн.