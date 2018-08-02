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В январе-июле поступления в госбюджет выросли на 18% до 415 млрд гривен, - ГФС
11:25 02.08.2018 |
Государственная фискальная служба констатирует, что в январе-июле поступления в государственный бюджет (сальдо) выросли на 18% или на 62,9 млрд гривен до 415 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В общий фонд госбюджета за отчетный период собрано 470,3 млрд гривен платежей.
Это на 58 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года.
С начала года в общий фонд госбюджета обеспечено поступление 291,1 млрд гривен налоговых платежей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 41,7 млрд гривен.
Поступления таможенных платежей за указанный период также превысили прошлогодний показатель на 16,3 млрд гривен и составили 179,2 млрд гривен.
В июле в общий фонд госбюджета поступило 54,9 млрд гривен, что на 11,3 млрд гривен больше поступлений июля 2017.
Из них налоговые платежи составили 25,8 млрд гривен, таможенные - 29,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июле текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 3%.
Всего доходы госбюджета за семь месяцев текущего года составили 513,468 млрд гривен, что на 15,791 млрд гривен меньше от запланированных (529,259 млрд гривен).
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